Самолет Сочи — Анталья загорелся после грубой посадки

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, 24 ноября совершил грубую посадку, которая привела к возгоранию. Пассажиров оперативно эвакуировали в аэровокзал, сообщается в пресс-релизе компании.

В результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет.

Авиакомпания также планирует подготовить резервный самолет для выполнения обратного рейса. В телеграм-канале «Авиаинцидент» была опубликована информация, что при приземлении воздушное судно столкнулось с взлетно-посадочной полосой дважды, что привело к серьезному удару в районе первого двигателя. После этого он загорелся. Эвакуация началась после остановки самолета.