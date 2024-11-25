В медколледже Уфы отмечают 20-летие группы для студентов с нарушением слуха

Обучение без слов. В Уфимском медколледже отметили 20-летие со дня открытия группы для людей с нарушением слуха. Студенты обучаются на отделении лабораторной диагностики. И вот уж точно про кого можно сказать: понимают друг друга без слов.
Обучающиеся с ОВЗ проходят ту же программу, что и остальные ученики. За исключением того, что их занятия проходят благодаря поддержке сурдопереводчиков. Как, кстати, и само праздничное мероприятие. Но вот куда сложнее общаться на специализированные темы.
Многие выпускники с нарушением слуха работают по профессии, трудятся в медицинских учреждениях республики. Поначалу бывает непросто, признаются они, но со временем осваиваются и с благодарностью вспоминают годы учёбы.