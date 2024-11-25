В медколледже Уфы отмечают 20-летие группы для студентов с нарушением слуха

Поступил, в результате не пожалел. Когда закончил колледж, я плакал. Но жизнь идёт вперёд. Я устроился на работу в 21-ю больницу. Коллектив был хороший, ко мне очень хорошо относились, общались, проблем с коллегами у меня не было. Я очень люблю свою работу. У меня не было такого, чтобы я шёл на работу с неохотой, всегда с энергией, с желанием.

Артур Аглиуллин, выпускник Уфимского медицинского колледжа, медицинский лабораторный техник ГКБ №21