В медколледже Уфы отмечают 20-летие группы для студентов с нарушением слуха

Обучение без слов. В Уфимском медколледже отметили 20-летие со дня открытия группы для людей с нарушением слуха. Студенты обучаются на отделении лабораторной диагностики. И вот уж точно про кого можно сказать: понимают друг друга без слов.

Обучающиеся с ОВЗ проходят ту же программу, что и остальные ученики. За исключением того, что их занятия проходят благодаря поддержке сурдопереводчиков. Как, кстати, и само праздничное мероприятие. Но вот куда сложнее общаться на специализированные темы.

Многие выпускники с нарушением слуха работают по профессии, трудятся в медицинских учреждениях республики. Поначалу бывает непросто, признаются они, но со временем осваиваются и с благодарностью вспоминают годы учёбы.

Поступил, в результате не пожалел. Когда закончил колледж, я плакал. Но жизнь идёт вперёд. Я устроился на работу в 21-ю больницу. Коллектив был хороший, ко мне очень хорошо относились, общались, проблем с коллегами у меня не было. Я очень люблю свою работу. У меня не было такого, чтобы я шёл на работу с неохотой, всегда с энергией, с желанием.

Артур Аглиуллин, выпускник Уфимского медицинского колледжа, медицинский лабораторный техник ГКБ №21
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