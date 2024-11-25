Радий Хабиров наградил проект БСТ «Башкирские каникулы»

Проект телеканала БСТ «Башкирские каникулы» стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион». 21 ноября 2024 года бронзовую награду вручили ведущим трэвел-шоу Дмитрию Каретко и Альбине Касимхановой на торжественном мероприятии в Туле. Телепередача была признана лучшей в категории «Просветительская программа».

Авторы проекта получили поздравления и грамоты от Главы Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе. Он отметил, что гордится командой передачи. В «Башкирских каникулах» ведущие знакомят зрителей с уникальной природой региона и популярными, а также малоизвестными туристическими маршрутами.