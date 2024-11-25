Радий Хабиров раскритиковал власти Салавата и МинЖКХ за «Башкирский дворик»

Радий Хабиров жёстко раскритиковал власти города Салавата и региональное Министерство ЖКХ на оперативном совещании Правительства республики. Речь идёт о некачественно выполненных работах по благоустройству одного из дворов, который во время рабочей поездки заметил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров пригрозил мэру Салавата увольнением в том случае, если вновь некачественно оформят общественное пространство, а в случае несовпадений по смете – обратится в прокуратуру. Замечание руководитель региона высказал также в адрес главы министерства жилищно-коммунального хозяйства и предупредил об увольнении, если подобная ситуация повторится.
Обсудили и подготовку к проведению в столице на этой неделе двадцатого форума «Россия – Казахстан». Он пройдет с 26 по 27 ноября во Дворце борьбы. Ожидается, что в регион приедут более трех тысяч человек. Программа также будет насыщенной с участием глав двух государств и мероприятиями на разных площадках.
Также на оперативном совещании говорили об итогах работы делегации Башкортостана на «Транспортной неделе» в Москве. Радий Хабиров поручил проконтролировать вопросы, связанные с расширением трасс Р-240, М-7 и М-5 до границы с Челябинской областью. А еще над проектами строительства двух мостов в Уфе в районе Нижегородки и улицы Интернациональной.