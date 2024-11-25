Радий Хабиров раскритиковал власти Салавата и МинЖКХ за «Башкирский дворик»

Радий Хабиров жёстко раскритиковал власти города Салавата и региональное Министерство ЖКХ на оперативном совещании Правительства республики. Речь идёт о некачественно выполненных работах по благоустройству одного из дворов, который во время рабочей поездки заметил Глава Башкортостана.

Радий Хабиров пригрозил мэру Салавата увольнением в том случае, если вновь некачественно оформят общественное пространство, а в случае несовпадений по смете – обратится в прокуратуру. Замечание руководитель региона высказал также в адрес главы министерства жилищно-коммунального хозяйства и предупредил об увольнении, если подобная ситуация повторится.

После того, как я наорал, буквально за день сделали все – елочки посадили и так далее. Министерство ЖКХ должно контролировать эту историю, а работу главы города оцениваю даже не на «кол», безобразие полное. Правильным было бы наказать главу и управленческую команду и больше не выделять средств на дворики, но люди-то тут при чем? Мне остается выговоры объявлять и увольнять. Тут же 45 млн рублей выделили и тяп-ляп сделали, а бедные люди довольствуются таким результатом. Они даже боятся сказать, что вы нехорошо сделали. В глаза вы мне врали, что дождь попортил газон. Еще один такой двор, и МинЖКХ пойдет искать работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили и подготовку к проведению в столице на этой неделе двадцатого форума «Россия – Казахстан». Он пройдет с 26 по 27 ноября во Дворце борьбы. Ожидается, что в регион приедут более трех тысяч человек. Программа также будет насыщенной с участием глав двух государств и мероприятиями на разных площадках.

Также на оперативном совещании говорили об итогах работы делегации Башкортостана на «Транспортной неделе» в Москве. Радий Хабиров поручил проконтролировать вопросы, связанные с расширением трасс Р-240, М-7 и М-5 до границы с Челябинской областью. А еще над проектами строительства двух мостов в Уфе в районе Нижегородки и улицы Интернациональной.

Мы рассмотрели вопросы реализации совместных инфраструктурных проектов. По итогам встречи удалось достичь договорённости по расширению до четырех полос к 2030 году автомобильных дорог федерального значения М-5 «Урал» и М-7 «Волга». И, конечно, подтверждение намерений по расширению автодороги Р-240. В скором времени конкурсные процедуры завершатся, и уже с весны начнутся какие-то работы. Мы к этому шли 4 года.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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