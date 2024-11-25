Радий Хабиров раскритиковал власти Салавата и МинЖКХ за «Башкирский дворик»

После того, как я наорал, буквально за день сделали все – елочки посадили и так далее. Министерство ЖКХ должно контролировать эту историю, а работу главы города оцениваю даже не на «кол», безобразие полное. Правильным было бы наказать главу и управленческую команду и больше не выделять средств на дворики, но люди-то тут при чем? Мне остается выговоры объявлять и увольнять. Тут же 45 млн рублей выделили и тяп-ляп сделали, а бедные люди довольствуются таким результатом. Они даже боятся сказать, что вы нехорошо сделали. В глаза вы мне врали, что дождь попортил газон. Еще один такой двор, и МинЖКХ пойдет искать работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан