В Башкирии оформиться на службу по контракту можно в режиме «единого окна»

В Башкортостане продолжают набирать тех, кто хочет служить по контракту в Вооруженных силах страны. Желающим подписать договор с Министерством обороны не нужно ездить по разным адресам, чтобы собрать справки и подготовить документы. Вся работа организована в одном месте на базе оздоровительного санатория «Черемушки»: сотрудники военкомата принимают документы, отвечают на вопросы, врачи берут анализы и осматривают кандидатов, а представители банка оперативно выдают карту «Мир», куда придет единовременная выплата и зарплата.
Все необходимые процедуры добровольцы проходят за 5-6 часов, затем отправляются на отдых. На территории пункта отбора для контрактников организовано питание и проживание. Из центра в составе воинских команд они сразу убывают к месту несения службы.
Обратиться в пункт отбора могут граждане от 18 до 65 лет, желающие поступить на военную службу по контракту, как из Башкирии, так и из других регионов страны. На сегодняшний день бойцы, отправившиеся служить по контракту в зону специальной военной операции, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год.
Также в Башкортостане эффективно работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».