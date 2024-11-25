В Башкирии оформиться на службу по контракту можно в режиме «единого окна»

Обратиться в пункт отбора могут граждане от 18 до 65 лет, желающие поступить на военную службу по контракту, как из Башкирии, так и из других регионов страны. На сегодняшний день бойцы, отправившиеся служить по контракту в зону специальной военной операции, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год.