В Уфе запустит работу Генконсульство Беларуси

В Уфе будет открыто Генеральное консульство Беларуси. Это решение согласовано Министерством иностранных дел Беларуси. Информация была озвучена Артуром Карповичем, главой уфимского отделения посольства Беларуси в России.

Радий Хабиров выразил благодарность советнику белорусского посольства за сотрудничество, отметив, что Карпович завершает свою работу на этом посту. Он вручил награду в знак признательности за плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что проделана большая работа.