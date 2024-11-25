В Башкирии откроют восемь новых ФАПов

В Гафурийском районе глава администрации проводит выездные встречи. Еще и месяца нет, как Венер Вахитов занял эту должность, сейчас идет период ознакомления, новый руководитель вникает в процесс, входит в курс дела, общаясь напрямую с сельчанами. Так проще понять, какие вопросы волнуют гафурийцев.

Инфраструктура, медицина, зарплата — сельчан волнуют обычные вопросы. То, с чем каждый из них сталкивается ежедневно дома, по пути на работу или в школу. Рассказать о наболевшем собрались на встрече с главой администрации. Вместе решить вопросы всё же легче. К примеру, организовать субботник и привести в порядок свою улицу можно и самим, а вот отремонтировать дорогу без помощи муниципалитета вряд ли получится. Потому староста деревни Кутлугуза задал вопрос именно на эту тему.

А молодежь уже начала подтягиваться в район. Вопрос с трудоустройством, к примеру, для медиков решается. Только в этом году заработали четыре модульных ФАПа, в следующем запланировано открытие еще восьми и врачебной амбулатории. Обновляется и центральная районная больница.

Глава администрации встречается со специалистами из разных сфер — на месте удается решить некоторые вопросы. Без живого общения с большой долей вероятности они вряд ли были бы услышаны.