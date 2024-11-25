В Башкирии в Кармаскалинском районе открыли первый эко-магазин

В Кармаскалинском районе открыли первый эко-магазин «КООП ОКОЛО», где широко представлена продукция из местного сырья, изготовленная как кооператорами, так и местными производителями. Торговая точка обеспечит сельчан всем необходимым. Проект реализован в рамках стратегического соглашения федеральной сети с Центросоюзом.
Фавзие Нурушевой приходится ездить за продуктами в райцентр. По словам женщины, в Мурсяково магазинов нет, здесь и закупается на неделю. Сегодня она зашла в новую торговую точку. Цены ее приятно удивили. И продукция вся своя — башкирская.
Первое, что оценил покупатель, — планировку торгового пространства, расположение товаров и комфорт. И даже кофеманы остались довольны — теперь здесь можно взять напиток с собой по дороге на работу.
Это первая торговая точка в республике под совместным брендом. Его открыли в рамках соглашения о стратегическом партнерстве с Центросоюзом, который объединяет более 25 тысяч сельских магазинов.
Кармаскалинское райпо, на базе которого открылся магазин, демонстрирует высокую динамику развития. Общество — одно из передовых, где эффективно реализованы механизмы потребительской кооперации.
Потребительская кооперация республики активно внедряет инновационные форматы торговли. Сотрудничество с крупнейшей федеральной сетью даст доступ к широкому ассортименту товаров, современным технологиям и возможности модернизации торгового пространства. Проект приблизит качество обслуживания на селе к городскому уровню. Более того, это дополнительный механизм для увеличения доли продукции регионального производства в общем товарообороте.