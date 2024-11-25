«Оцениваю на «кол»: Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ Башкирии

В этой связи увеличение частоты прямых авиарейсов между Минском и Уфой можно отнести к одному из ключевых. Запуск второго рейса в неделю станет существенным подспорьем как для бизнеса, так и для развития культурных и туристических связей сторон.

Артур Карпович, советник-руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфе