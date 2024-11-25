«Оцениваю на «кол»: Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ Башкирии

Пригрозил увольнением и разбирательством. Радий Хабиров жестко раскритиковал на оперативном совещании правительства республики власти города Салавата и региональное МинЖКХ за некачественные работы по благоустройству одного из дворов. Глава Башкортостана потребовал исправить недочёты и впредь их не допускать во время реализации программы «Башкирские дворики». Также на встрече обсудили сотрудничество Башкортостана и Беларуси. Стало известно, что в Уфе откроется генеральное консульство союзного государства.
Поводом для такой жёсткой критики стал благоустроенный двор в Салавате, который сдали подрядчики и приняли местные власти. Радий Хабиров возмутился качеством выполненных работ за 45 миллионов рублей. Конкретно тем, что на территории отсутствуют деревья, а сами газоны были плохо уложены. Глава республики пригрозил мэру Салавата увольнением в том случае, если вновь некачественно оформят общественное пространство, а в случае несовпадений по смете — обращением в прокуратуру. Замечание было высказано и в адрес руководства министерства жилищно-коммунального хозяйства.
На встрече подвели итоги работы делегации Башкортостана на транспортной неделе в Москве. Радий Хабиров поручил проконтролировать вопросы, связанные с расширением трасс Р-240, М-7 и М-5 до границы с Челябинской областью, а еще с проектами строительства двух мостов в Уфе — в районе Нижегородки и улицы Интернациональной.
Сотрудничество между Башкортостаном и Беларусью — тоже на повестке дня. Так, в Уфе планируют открыть генеральное консульство союзного государства. Сейчас идет процесс согласования. Товарооборот между соседней страной и шестью регионами ПФО за четыре года увеличился в два раза. Есть намерения увеличить число авиарейсов из Уфы в Минск.
Посвятили разговор и прибытию из зоны СВО в родную республику первого женского отряда волонтеров проекта «Первая юрта», которые помогали раненым солдатам в госпиталях. Радий Хабиров поручил оказывать содействие добровольцам.
Радий Хабиров вручил государственные награды авторам и ведущим проекта «Башкирские каникулы», который завоевал бронзового Орфея в конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Просветительская программа».
В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах. Авторы передачи поблагодарили Главу Башкортостана и пообещали продолжать проект и поддерживать дальше интерес зрителей.
3 декабря в регионе состоится прямая линия Главы Башкортостана. Радий Хабиров поручил чиновникам, в особенности руководителям районов, быть на связи.
Задать вопрос руководителю республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на «Госуслугах».
На официальном сайте glava.rb можно отправить видеовопрос. Требования к ролику простые: нужно держать камеру горизонтально, чтобы вас было видно и слышно, избегать пересвета на фоне, назвать фамилию, имя и отчество, населенный пункт, в котором вы проживаете. При этом длительность видео не должна превышать одну минуту.
Посмотреть прямую линию 3 декабря можно на разных площадках, в том числе и на телеканале БСТ в 19 часов.