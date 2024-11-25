«Оцениваю на «кол»: Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ Башкирии

Пригрозил увольнением и разбирательством. Радий Хабиров жестко раскритиковал на оперативном совещании правительства республики власти города Салавата и региональное МинЖКХ за некачественные работы по благоустройству одного из дворов. Глава Башкортостана потребовал исправить недочёты и впредь их не допускать во время реализации программы «Башкирские дворики». Также на встрече обсудили сотрудничество Башкортостана и Беларуси. Стало известно, что в Уфе откроется генеральное консульство союзного государства.

Поводом для такой жёсткой критики стал благоустроенный двор в Салавате, который сдали подрядчики и приняли местные власти. Радий Хабиров возмутился качеством выполненных работ за 45 миллионов рублей. Конкретно тем, что на территории отсутствуют деревья, а сами газоны были плохо уложены. Глава республики пригрозил мэру Салавата увольнением в том случае, если вновь некачественно оформят общественное пространство, а в случае несовпадений по смете — обращением в прокуратуру. Замечание было высказано и в адрес руководства министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Работу главы города оцениваю даже не на «кол», безобразие полное. Правильным было бы наказать главу и управленческую команду и больше не выделять средств на дворики, но люди-то тут при чем? Еще один такой двор, и МинЖКХ пойдет искать работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече подвели итоги работы делегации Башкортостана на транспортной неделе в Москве. Радий Хабиров поручил проконтролировать вопросы, связанные с расширением трасс Р-240, М-7 и М-5 до границы с Челябинской областью, а еще с проектами строительства двух мостов в Уфе — в районе Нижегородки и улицы Интернациональной.

У нас три участка до границы с Татарстаном осталось. М-7 привести в порядок. Ну и, конечно, подтверждение финансирования Р-240. В скором времени конкурсные процедуры завершатся, и уже с весны начнутся какие-то работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сотрудничество между Башкортостаном и Беларусью — тоже на повестке дня. Так, в Уфе планируют открыть генеральное консульство союзного государства. Сейчас идет процесс согласования. Товарооборот между соседней страной и шестью регионами ПФО за четыре года увеличился в два раза. Есть намерения увеличить число авиарейсов из Уфы в Минск.

В этой связи увеличение частоты прямых авиарейсов между Минском и Уфой можно отнести к одному из ключевых. Запуск второго рейса в неделю станет существенным подспорьем как для бизнеса, так и для развития культурных и туристических связей сторон.

Артур Карпович, советник-руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Уфе

Посвятили разговор и прибытию из зоны СВО в родную республику первого женского отряда волонтеров проекта «Первая юрта», которые помогали раненым солдатам в госпиталях. Радий Хабиров поручил оказывать содействие добровольцам.

Фото №1 - «Оцениваю на «кол»: Радий Хабиров раскритиковал МинЖКХ Башкирии

Они не медики, но именно покормить раненого, помыть, одежду постирать. Очень добрая, светлая работа. Съездили, приехали воодушевленные, но эту работу мы решили продолжить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил государственные награды авторам и ведущим проекта «Башкирские каникулы», который завоевал бронзового Орфея в конкурсе «ТЭФИ-Регион» в номинации «Просветительская программа».

Поэтому это несомненный успех нашей телекомпании и авторов этой передачи. Программа имеет большое значение. Это элемент большой работы, которую мы проводим по туризму в нашей республике, и, мне кажется, очень качественно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В программе «Башкирские каникулы» зрителям показывают и рассказывают об уникальной природе нашего региона, а также о популярных и малоизвестных туристических маршрутах. Авторы передачи поблагодарили Главу Башкортостана и пообещали продолжать проект и поддерживать дальше интерес зрителей.

3 декабря в регионе состоится прямая линия Главы Башкортостана. Радий Хабиров поручил чиновникам, в особенности руководителям районов, быть на связи.

Глав предупреждаю, я вас не прошу сидеть у монитора, но вы всё-таки будьте на связи, потому что люди про вашу работу мне будут о вас говорить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Задать вопрос руководителю республики можно через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на «Госуслугах».

На официальном сайте glava.rb можно отправить видеовопрос. Требования к ролику простые: нужно держать камеру горизонтально, чтобы вас было видно и слышно, избегать пересвета на фоне, назвать фамилию, имя и отчество, населенный пункт, в котором вы проживаете. При этом длительность видео не должна превышать одну минуту.

Посмотреть прямую линию 3 декабря можно на разных площадках, в том числе и на телеканале БСТ в 19 часов.

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