Оркестр народных инструментов Башкирии завершил гастроли по России

Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана завершил гастрольный тур по городам страны. Поклонникам музыки в 11 регионах России наш оркестр представил концертную программу «Музыка, рожденная ветром». Гастрольный тур прошел при поддержке «Росконцерта» и завершился в Челябинске.

К слову, один из концертов «Сказки народов мира» музыканты исполнили для маленьких зрителей. Всего за гастроли оркестр сыграл 243 композиции для 8 тысяч зрителей. Необычным стало то, что в начале каждого концерта артист Артур Гайсаров прямо на сцене делал курай из тростника и играл на нем.