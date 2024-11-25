В Уфе прошло первенство России по мас-рестлингу

В соревнованиях приняли участие спортсмены в трех возрастных категориях — от 12 лет до 21 года. В итоговом медальном зачёте команда Башкортостана завоевала 22 награды, из которых пять золотых.
В драматичном по накалу противостоянии Газим Юсупов из Чекмагуша принес Башкортостану первую медаль домашнего первенства страны. Спортсмену удалось выиграть бронзовую награду и положить начало успешному выступлению представителей башкирского мас-рестлинга.
Правила мас-рестлинга предельно просты: нужно перетянуть деревянную палку «мас» на свою сторону, ногами упираясь в деревянную доску. В 2023 году Уфа принимала чемпионат и первенство России по мас-рестлингу. Этот опыт был признан успешным, поэтому республике доверили проведение нового ответственного старта. На этот раз в столице Башкортостана состязались 350 участников из 35 регионов России. Юноши и девушки в двух категориях: 12-13 и 14-15 лет, а также юниоры и юниорки от 18 до 21 года.
На первенстве России выступили трое парней из одной деревни в Абзелиловском районе. В их школе в Новобалапаново нет спортзала. Несмотря на это, их тренер Айбулат Султанов готовит ребят. Он оборудовал всё необходимое прямо в коридоре. Первые результаты не заставили себя ждать. Данил Билалов, Баязит Зайтунов и Динар Булякбаев преодолели сито отбора в районе, а затем и на уровне республики. Уже на первенстве России Данил Билалов сумел завоевать бронзовую медаль.
Пять золотых, четыре серебряных и тринадцать бронзовых медалей — такой результат показала сборная республики. Мас-рестлинг — молодой, но уже очень популярный вид спорта. В нашей республике он активно развивается лишь три года, но уже завоевал большую аудиторию.
Следующая цель российских спортсменов — чемпионат и первенство мира по мас-рестлингу. В этом году они пройдут с 28 ноября по 2 декабря в Бишкеке. Честь Башкортостана будут защищать четыре спортсмена.