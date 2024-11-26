В Уфе презентовали сборник казахских сказок на башкирском языке

В Уфе прошла презентация сборника «Казахские народные сказки на башкирском языке». Книга хранится в фондах Национальной библиотеки и доступна её читателям. Мероприятие прошло при содействии генерального консульства Казахстана в Казани в преддверии проведения XX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.