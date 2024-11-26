В Уфе прошли соревнования по волейболу среди работников судебной системы

В Уфе прошли соревнования по волейболу среди судей и работников судебной системы республики. Всего в столицу Башкортостана приехали 13 смешанных команд – играли вместе как мужчины, так и женщины.

А вот коллектив из Дюртюлинского района приехал исключительно женским составом. В итоге победу одержала команда Верховного суда республики. Соревнования традиционно проходят в память о бывшем председателе Верховного суда Башкортостана Земфире Латыповой, которой не стало в 2021 году из-за осложнений после коронавируса.