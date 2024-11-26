Тележурналист из Башкирии присоединилась к волонтерам на СВО

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, тележурналист Рамзия Каримова, присоединилась к отряду волонтеров. Она отправляется работать в военный госпиталь в зоне СВО. В ближайшие недели Рамзия будет помогать медикам в уходе за раненными и больными солдатами.

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев выразил гордость за поступок своей коллеги. Он отметил, что, когда появилась возможность для женщин помочь раненым, Рамзия сразу же записалась в отряд. Она не попала в первую группу, но сейчас, когда пришло время заменить вернувшихся волонтеров, отправляется в зону конфликта. Эта работа не оплачивается, женщины идут по призыву сердца, используя свой отпуск, свои средства и время, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. Они будут работать вместе с медицинским персоналом, оказывая поддержку, фактически заменяя близких родственников раненых, которые не могут быть рядом.

Рамзия Каримова поблагодарила страну за поддержку на протяжении всей жизни и отметила, что теперь - ее время помогать людям. Хотя она работает журналистом и не может пожертвовать большие деньги, она готова предоставить свою заботу и внимание. Ее муж и старшая дочь поддержали ее решение, а вот младшая дочка не хотела, чтобы мама уезжала. Тем не менее, Рамзия настроена оптимистично и верит, что все будет хорошо, несмотря на все риски.