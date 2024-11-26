В Уфе начал работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В Башкирии стартовал XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На базе нового Дворца борьбы в Уфе пройдут деловые встречи. Участники обсудят реализацию торгово-экономического сотрудничества двух стран. Россия и Казахстан уже имеют крепкие межрегиональные связи.
Общее количество зарегистрированных на мероприятие превысило три тысячи человек. Также с 09:00 на улице перед основной площадкой развернулась экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана. Помимо этого, участников форума ждет гастрономический фестиваль национальных блюд «Гусь и мед».
В рамках деловой программы молодые лидеры двух стран станут участниками форума «Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства», который объединит более 300 участников для совместных инициатив и обмена опытом.
Справка:
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана. Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com