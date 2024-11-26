Радий Хабиров осмотрел площадки форума «Россия – Казахстан»

В Уфе стартовал XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана – масштабное событие, которое объединило представителей десятков субъектов двух стран. Участников ждёт насыщенная программа, деловые встречи, выставки. Перед открытием Радий Хабиров осмотрел площадки, на которых будут проходить ключевые события двух дней.
Главным местом проведения стал Дворец борьбы. На одном из этажей развернули выставку достижений народного хозяйства, которые представили регионы, предприятия. Также глава Башкортостана осмотрел зоны деловых мероприятий, в частности B2B встреч, где будут вести переговоры представители бизнеса двух стран.
Самой первой в программе стал форум молодых лидеров. Выступая на нем, Радий Хабиров пожелал участникам успехов и отметил, что в частности Башкортостан и Казахстан объединяют схожая история, корни и язык. Он также рассказал об инвестиционном потенциале региона и о готовности наладить совместные контакты и развивать отношения.