В Уфе пропали два подростка в пижамах

Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» объявили о старте новых поисков.

Фото №1 - В Уфе пропали два подростка в пижамах

В Уфе пропали 15-летний Артем Фазлыев и 16-летний Кирилл Герасимов. 26 ноября подростки ушли в неизвестном направлении.

Приметы Артема: рост 165 см среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.

Приметы Кирилла: рост 161 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. Был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.

Всех, кто знает информацию о местонахождении подростков, просят сообщить ее по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.

Фото: «БашРегионСпас».

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