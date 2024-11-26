В Уфе пропали два подростка в пижамах

Волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» объявили о старте новых поисков.
В Уфе пропали 15-летний Артем Фазлыев и 16-летний Кирилл Герасимов. 26 ноября подростки ушли в неизвестном направлении.
Приметы Артема: рост 165 см среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.
Приметы Кирилла: рост 161 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. Был одет в синюю клетчатую пижаму, синий медицинский бушлат и черные бурки.
Всех, кто знает информацию о местонахождении подростков, просят сообщить ее по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.
Фото: «БашРегионСпас».