Боец с позывным «Волк» из Башкирии рассказал, почему пошёл служить на СВО

Мотивация – желание защищать Родину. Боец с позывным «Волк» рассказал, почему пошёл служить на СВО. Военнослужащий одного из башкирских подразделений большую часть жизни отдал службе в системе ФСИН. Мужчина был кинологом и не так давно вышел на пенсию. После, не задумываясь, решил отправиться на спецоперацию.