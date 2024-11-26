В Уфе появилась мемориальная доска в честь Руслана Попова, погибшего на СВО

На стене уфимской гимназии №39 открыли мемориальную доску в честь Руслана Попова. Он погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. На митинге по случаю открытия доски собрались родные, близкие военнослужащего, педагогический коллектив, ветераны боевых действий и руководство администраций районов города.
Также в одном из классов появилась парта героя. Руслан Попов – выпускник гимназии, и, по воспоминаниям педагогов, еще в старших классах решил связать свою жизнь со служением Родине.
В этот же день прошел урок мужества, посвященный Руслану Попову. Школьникам рассказали о годах его учебы и службе в армии. Руслан участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке. В числе множества наград есть два ордена Мужества, орден Шаймуратова, медаль «Участнику военной операции в Сирии».