Врачи Башкирии удалили у пациента крупную опухоль

В Аскинской больнице врачи провели непростую операцию по удалению опухоли. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение доставили 82-летнего мужчину с жалобами на образование в правом боку. Выяснилось, что опухоль начала формироваться ещё 10 лет назад, но мужчина не обращался к врачам, так как до этого года не испытывал дискомфорт.
Во время хирургического вмешательства была удалена предбрюшинная липома размером 15 на 30 см, которая смещала внутренние органы и вызывала жалобы пациента. Операция была сложной из-за больших размеров образования и его анатомического расположения.
Удаленный материал направили на гистологическое исследование для определения его природы и исключения злокачественного процесса. После операции пациент был переведен в палату под наблюдение медперсонала. Мужчина отмечает значительное улучшение самочувствия без болевого синдрома.
Фото: Аскинская ЦРБ.