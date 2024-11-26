В Башкирии почтили память певца и кураиста Абдуллы Султанова

Выдающийся певец, кураист, славный сын башкирского народа. В Учалинском районе почтили память ушедшего год назад из жизни Абдуллы Султанова. Мы побывали в его родном селе и посетили несколько памятных мероприятий.

Он начал свой путь к большой сцене с кубагушевских лугов. Обычный пастух как будто научился петь у соловья и слышать музыкальный ритм ручья. Впервые на сцену Абдуллу Султанова вывела его учительница начальных классов. 40 лет он проработал в родной деревне табунщиком, выступая в родном районе «чуть ли не в каждом сельском клубе и на полевых станах Учалинского района». Может быть, от того до конца своих дней оставался родным и близким.

Абдулла Султанов – феномен своего времени и воспитания, родители привили любовь к старинным протяжным песням озон-кюй и научили игре на курае. Спустя годы шедевры услышали по всему Советскому Союзу и в разных странах мира: Германии, Португалии, Польше, Румынии, Японии. И даже когда потерял зрение в аварии, Абдулла Султанов продолжал петь. Друзья, близкие и земляки собрались, чтобы почтить память легендарного певца.

Фото №1 - В Башкирии почтили память певца и кураиста Абдуллы Султанова

В кубагушевской библиотеке организовали экспозицию памяти Абдуллы Афзаловича. Личные вещи певца, сценический костюм, фотографии. Организовали и вечер памяти. Заслуженный артист Башкортостана Салават Мухамедьяров принял предложение провести благотворительный концерт в честь легендарного земляка. Он выступил вместе с другими именитыми певцами. Вырученные от продажи билетов средства решили направить на увековечивание памяти Абдуллы Султанова.

Огромное количество песен сегодня известно благодаря Султанову, многим произведениям песенного фольклора он подарил вторую жизнь.

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