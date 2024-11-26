ХК «Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» на выезде

«Салават Юлаев» провел первую игру на ноль в сезоне. Уфимцы сыграли матч на выезде против череповецкой «Северстали». На 15-й минуте своим шансом воспользовался 19-летний нападающий Артём Набиев, который забросил свою первую шайбу в КХЛ. Ассистировал ему Александр Чёрный, для которого это очко стало первым в лиге.