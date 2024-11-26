В Башкирии осудили водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП

В Башкирии суд вынес наказание водителю, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП, унесшего жизнь пассажира. Ему назначили 7 лет и 1 месяц колонии-поселения. Также на три года лишили прав на управление транспортом.

По информации пресс-службы судов региона, инцидент произошел в октябре 2023 года. Мужчина, ранее уже лишенный водительских прав, сел за руль пьяным и перевозил пятерых друзей. На дороге Аскарово – Альмухаметово – Сибай он не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Один из пассажиров погиб. Другой получил серьезные травмы.

Водитель полностью признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.