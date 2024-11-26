Глава Башкирии принял участие в Форуме молодых лидеров России и Казахстана

26 ноября в Башкирии стартовал ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Радий Хабиров не только осмотрел площадки Дворца борьбы, но и принял участие в пленарном заседании Форума молодых лидеров «Молодёжное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнёрства».

Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в Форуме молодых лидеров России и Казахстана

Башкортостан и Казахстан связывают многовековые традиции, культура, язык. Это основа нашего братского сотрудничества, которое активно поддерживают лидеры наших стран – Владимир Владимирович Путин и Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Их уважительное отношение друг к другу создаёт надёжный фундамент для развития партнёрства, – подчеркнул Радий Хабиров. – Сегодня мы находимся на этапе формирования новых совместных проектов, объединяющих башкирский и казахстанский бизнес. Уверен, что молодёжь станет движущей силой этого процесса, укрепляя дружеские и деловые связи между нашими народами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Важность мероприятия для развития взаимодействия между Казахстаном и Россией отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Молодые предприниматели играют ключевую роль в продвижении бизнеса, осваивая новые отрасли и подходы. Форум в Уфе стал уникальной площадкой, где более 130 участников из России и Казахстана могут обменяться опытом, наладить партнёрские связи. Совместные проекты наших стран становятся первым шагом к выходу на международные рынки. Начав с партнёрства с Казахстаном, молодые предприниматели из России получают уникальную возможность тестировать свои идеи и готовить бизнес к дальнейшему выходу на глобальные рынки.

Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития РФ

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев отметил, что выбор Уфы в качестве площадки проведения международного форума объясняется многолетними традициями сотрудничества между казахским и башкирским народами и уровнем развития региона.

Сегодняшнее мероприятие проходит в городе с современной инфраструктурой. Символом этого стал Дворец борьбы – объект, который служит спортивной и культурной площадкой. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана – важный шаг для передачи инициативы молодому поколению, которое станет основой дальнейшего нашего взаимодействия.

Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции Казахстана

Отметим, в рамках поддержки предпринимательства в Башкортостане реализуют различные молодёжные программы. Проект «Йәшлек. Бизнес» помогает в создании и развитии собственного дела. В 2023 году заработал новый формат встреч – «Бизнес-открытка», где предприниматели делятся друг с другом успешным опытом. В регионе также действует клуб «Росмолодёжь.Бизнес», где особое внимание уделяют развитию научных и технологических стартапов. Важную роль в поддержке предпринимателей играют бизнес-шерифы – заместители глав муниципалитетов, которые курируют вопросы инвестиций на местах. Всего в сфере малого и среднего бизнеса Башкортостана трудятся более 560 тысяч человек.

Фото: glavarb.ru

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