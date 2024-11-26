Глава Башкирии принял участие в Форуме молодых лидеров России и Казахстана

Отметим, в рамках поддержки предпринимательства в Башкортостане реализуют различные молодёжные программы. Проект «Йәшлек. Бизнес» помогает в создании и развитии собственного дела. В 2023 году заработал новый формат встреч – «Бизнес-открытка», где предприниматели делятся друг с другом успешным опытом. В регионе также действует клуб «Росмолодёжь.Бизнес», где особое внимание уделяют развитию научных и технологических стартапов. Важную роль в поддержке предпринимателей играют бизнес-шерифы – заместители глав муниципалитетов, которые курируют вопросы инвестиций на местах. Всего в сфере малого и среднего бизнеса Башкортостана трудятся более 560 тысяч человек.