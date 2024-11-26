В Башкирии студент угнал автомобиль и попал в аварию

В Башкирии 19-летний студент угнал автомобиль и попал в аварию, после чего сбежал с места происшествия. Полицейские быстро задержали его благодаря записи с камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел, когда 37-летняя жительница Нефтекамска на короткое время оставила свой автомобиль «FAW Besturn» с заведенным двигателем и открытыми дверями. В это время прохожий заметил машину и, не раздумывая, сел за руль, чтобы прокатиться. Но ему не хватило опыта вождения. Он врезался в ограждение и не смог уехать дальше.

Хотя владелица авто попыталась догнать угонщика, ей это не удалось. Однако сотрудники полиции быстро его нашли. Как оказалось, он учится в одном из местных колледжей и ранее не имел проблем с законом. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Полицией проводится проверка на предмет его причастности к другим правонарушениям. В ближайшее время будет решено, какую меру пресечения ему назначить.