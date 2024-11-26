В Уфе в рамках форума «Россия – Казахстан» прошло более 80 переговоров

Площадка будет работать два дня. Участники распределены на три потока, так как интересантов очень много. Спикеры панельных секций придут на переговоры позже. Сейчас здесь представители бизнес-кругов, которые свободны от мероприятий. В зоне деловых переговоров установлено 40 столов. За первый час работы за каждым из них прошло по две встречи.

Татьяна Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ