В Уфе в рамках форума «Россия – Казахстан» прошло более 80 переговоров

26 ноября в Уфе стартовал ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках работы форума открылась Биржа деловых контактов. За первый час её работы было проведено более 80 переговоров сотрудничества бизнеса двух стран.

Фото №1 - В Уфе в рамках форума «Россия – Казахстан» прошло более 80 переговоров

Площадка будет работать два дня. Участники распределены на три потока, так как интересантов очень много. Спикеры панельных секций придут на переговоры позже. Сейчас здесь представители бизнес-кругов, которые свободны от мероприятий. В зоне деловых переговоров установлено 40 столов. За первый час работы за каждым из них прошло по две встречи.

Татьяна Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ 

На В2В-переговоры к началу форума зарегистрировались 306 компаний, из них 128 – из Республики Казахстан. В рамках двух дней форума запланировано не менее 1200 переговоров. У представителей бизнеса, которые в процессе осмотра экспозиций выставок на полях форума решили наладить деловые связи, есть возможность в любое время провести переговоры и скрепить свои договоренности соглашениями.

На Бирже представлены компании из различных отраслей – от АПК и промышленности до креативных индустрий (из Казахстана на переговоры приехала компания, которая производит вещи для дома, интерьера).

У участников есть возможность заключить соглашения на полях форума. Здесь представлены проекты соглашений, которые утверждены российской и казахстанской стороной, есть отдельная зона для подписания – созданы все возможности для бизнеса обеих стран.

Татьяна Изотова, директор Центра поддержки экспорта РБ 

Справка:

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.

Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.

Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти