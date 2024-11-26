Глава Башкирии рассказал о перспективах развития туризма с Казахстаном

26 ноября стартовал ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках работы мероприятия Глава Башкирии рассказал о перспективах совместного развития туризма с Казахстаном. Так, Радий Хабиров отметил важность полноценного авиасообщения между республиками.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава республики особо отметил важность развития туризма между Казахстаном и Башкортостаном. Он упомянул программу «Башкирское долголетие», в рамках которой бюджет компенсировал стоимость путевок и билетов для башкирских пенсионеров. Благодаря этому проекту пожилые жители региона смогли посетить исторические объекты, погрузиться в современную жизнь соседнего государства. Однако Башкортостан заинтересован и в том, чтобы привлекать казахстанских туристов. И для этого в республике созданы все условия.
Он также подчеркнул, что для сети здравниц Башкортостана ключевой, иностранный партнер и ключевые иностранные туристы – это туристы именно из Казахстана.
Справка:
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.
Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com