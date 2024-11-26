Глава Башкирии рассказал о перспективах развития туризма с Казахстаном

Отвечая на вопросы журналистов, Глава республики особо отметил важность развития туризма между Казахстаном и Башкортостаном. Он упомянул программу «Башкирское долголетие», в рамках которой бюджет компенсировал стоимость путевок и билетов для башкирских пенсионеров. Благодаря этому проекту пожилые жители региона смогли посетить исторические объекты, погрузиться в современную жизнь соседнего государства. Однако Башкортостан заинтересован и в том, чтобы привлекать казахстанских туристов. И для этого в республике созданы все условия.