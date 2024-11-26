В Башкирии выявлен незаконный карьер для добычи щебня

В Баймакском районе был найден незаконный карьер для добычи щебня. Местные жители сообщили об этом в Россельхознадзор.

Инспекторы провели внеплановую проверку и подтвердили, что добыча осуществляется на землях, предназначенных для сельского хозяйства. Размер нелегального карьера составляет 120 гектаров, он находится в трёх километрах от деревни Комсомол Зилаирского сельсовета. Во время проверки карьер оказался пустым, и поймать браконьеров не удалось. Ведомство планирует предпринять необходимые меры.