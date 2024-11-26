Курсанты кадетского училища Уфы устроили потасовку

В Уфе проходит расследование массовой драки среди кадетов в интернате на улице Летчиков. В управлении образования города сообщили, что инцидент произошел 25 ноября во время построения на плацу. Конфликт был быстро устранен. В настоящее время создана межведомственная комиссия для выяснения всех обстоятельств. Учебный процесс продолжается в штатном режиме. 26 ноября прошло общее собрание, на котором обсудили произошедшее и провели повторный инструктаж. Также планируются родительские встречи.