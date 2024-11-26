В Уфе в рамках работы форума «Россия – Казахстан» открылся гастрофестиваль

26 ноября в Уфе начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. У Дворца борьбы, где проводится форум, открылся гастрофестиваль «Гусь и мёд». Сотрудники Центра развития туризма РБ и этнопарка «Терра» сконструировали уникальную этнодеревню.
Кстати, долго хранится и «золотой» вяленый гусь – заглавное блюдо гастрофестиваля. Как пояснила Майя Абдуллаевна, «золотым» его называют благодаря особой технике приготовления: когда гусиный жир просаливается и просушивается, гусь приобретает характерный золотистый оттенок.
А неподалеку от аппетитной площадки расположились живые экспонаты этнопарка «Терра» – лошади башкирской породы Исянбай, Пегас, Воля, Малыш, Тайфун и Ксюша, приехавшие из Иглинского района Республики Башкортостан.
Напомним, что гастрофестиваль «Гусь и мёд» организован в рамках XXФорума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе 26 и 27 ноября. Рядом с Дворцом борьбы разместились 30 точек общественного питания, представляющие казахскую, татарскую, башкирскую, русскую, узбекскую кухни. В рамках фестиваля планируется провести конкурсы «Лучший рыбный суп» и «Лучший бишбармак» и установить два рекорда – по приготовлению самого большого «Муравейника» и хвороста «Урама».
Справка:
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.
Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26–27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com