В Уфе в рамках работы форума «Россия – Казахстан» открылся гастрофестиваль

26 ноября в Уфе начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. У Дворца борьбы, где проводится форум, открылся гастрофестиваль «Гусь и мёд». Сотрудники Центра развития туризма РБ и этнопарка «Терра» сконструировали уникальную этнодеревню.

Фото №1 - В Уфе в рамках работы форума «Россия – Казахстан» открылся гастрофестиваль

Мы организуем такие этнозоны, встречая гостей. И не только угощаем, но и рассказываем о национальных костюмах, блюдах, традициях, обычаях и быте башкир. Начинаем подготовку заранее: вяленый гусь готовится около двух месяцев, корот – сухой творог – две недели. Это, пожалуй, основное наше блюдо на нынешнем фестивале. Причем, нашим почетным гостям из Казахстана он тоже хорошо знаком. Ведь все, кто имеет отношение к кочевой культуре и занимается скотоводством и коневодством, обязательно готовят и корот, и кумыс. Они не портятся в течение долгого времени, хорошо утоляют жажду и голод и полезны для желудка после употребления жирной пищи.

Майя Лукманова,  участница фольклорной группы ЦРТ РБ

Кстати, долго хранится и «золотой» вяленый гусь – заглавное блюдо гастрофестиваля. Как пояснила Майя Абдуллаевна, «золотым» его называют благодаря особой технике приготовления: когда гусиный жир просаливается и просушивается, гусь приобретает характерный золотистый оттенок.

А неподалеку от аппетитной площадки расположились живые экспонаты этнопарка «Терра» – лошади башкирской породы Исянбай, Пегас, Воля, Малыш, Тайфун и Ксюша, приехавшие из Иглинского района Республики Башкортостан.

Две лошади – Тайфун и Ксюша – примут участие в башкирской борьбе на лошадях аударыш, которую мы покажем сегодня. Это такая смесь национальной борьбы на поясах и джигитовки. Во время нее два наездника садятся на лошадей верхом без сёдел и пытаются скинуть соперника с коня или занять его место и удержаться. Кроме того, во время фестиваля все желающие смогут покормить наших питомцев и просто ими полюбоваться.

Руслан Курмае, управляющий этнопарка «Терра»

Напомним, что гастрофестиваль «Гусь и мёд» организован в рамках XXФорума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе 26 и 27 ноября. Рядом с Дворцом борьбы разместились 30 точек общественного питания, представляющие казахскую, татарскую, башкирскую, русскую, узбекскую кухни. В рамках фестиваля планируется провести конкурсы «Лучший рыбный суп» и «Лучший бишбармак» и установить два рекорда – по приготовлению самого большого «Муравейника» и хвороста «Урама».

Фото №2 - В Уфе в рамках работы форума «Россия – Казахстан» открылся гастрофестиваль

Справка:

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.

Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26–27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.

Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com

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