В Уфе в рамках работы форума «Россия – Казахстан» открылся гастрофестиваль

Мы организуем такие этнозоны, встречая гостей. И не только угощаем, но и рассказываем о национальных костюмах, блюдах, традициях, обычаях и быте башкир. Начинаем подготовку заранее: вяленый гусь готовится около двух месяцев, корот – сухой творог – две недели. Это, пожалуй, основное наше блюдо на нынешнем фестивале. Причем, нашим почетным гостям из Казахстана он тоже хорошо знаком. Ведь все, кто имеет отношение к кочевой культуре и занимается скотоводством и коневодством, обязательно готовят и корот, и кумыс. Они не портятся в течение долгого времени, хорошо утоляют жажду и голод и полезны для желудка после употребления жирной пищи.

Майя Лукманова, участница фольклорной группы ЦРТ РБ