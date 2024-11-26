Радий Хабиров: «Мы создали широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций»

Мы создали у себя очень широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций. Это преференциальные территории, особая экономическая зона, целый ряд государственных мер, включая налоговые льготы для того, чтобы здесь можно было безопасно и выгодно инвестировать. Очень много казахских предприятий нуждается в оборудовании, которое производят у нас. А нашим предприятиям нужно оборудование из Казахстана. Это разделение труда и промышленная кооперация достаточно эффективны для нас сейчас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан