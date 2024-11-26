Радий Хабиров: «Мы создали широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций»

Порядка 80 бизнес-встреч – и это только за один час. В Уфе продолжает работать форум «Россия – Казахстан». Одной из популярных секций стала зона переговоров, где установлено 40 столов и могут найти контакты предприниматели двух стран. Площадку еще до ее официального открытия сегодня осмотрел глава республики, который также побывал на выставке народно-прикладного творчества и принял участие в пленарной сессии Форума молодых лидеров России и Казахстана.

Глава Башкирии отметил схожесть двух республик, которые связывают многовековые традиции, культура, язык. По его словам, основу братского сотрудничества активно поддерживают лидеры – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Мы создали у себя очень широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций. Это преференциальные территории, особая экономическая зона, целый ряд государственных мер, включая налоговые льготы для того, чтобы здесь можно было безопасно и выгодно инвестировать. Очень много казахских предприятий нуждается в оборудовании, которое производят у нас. А нашим предприятиям нужно оборудование из Казахстана. Это разделение труда и промышленная кооперация достаточно эффективны для нас сейчас.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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