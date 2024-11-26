В Уфе проходит гастрофестиваль в рамках форума «Россия – Казахстан»

Хворост-рекордсмен из 2,5 тыс. яиц приготовили сегодня на гастрофестивале. Ресторан под открытым небом с национальными блюдами открылся в рамках Форума межрегионального сотрудничества стран России и Казахстана. Большой «Муравейник», карта Башкортостана из чак-чака и бешбармак по-казахски – чем еще удивляли мастера на фестивале?

Готовить хочется, пританцовывая, тем более что колдуешь над своим любимым блюдом. Студент Уфимского университета науки и технологий родом из Костаная. Национальная еда казахов – бешбармак – имеет свои нюансы. Какие – рассказали на мастер-классе под открытым небом.

Кулинарными способностями удивляет и принимающая сторона этого форума – Башкортостан. Гигантская урама, выкрашенная в цвета башкирского флага, выпекалась кондитерами целую неделю, чтобы стать одним из ярких изделий на гастрофестивале.

А «Муравейник» весом в четверть тонны можно назвать самым сладким рекордсменом Книги рекордов России. Кондитерское изделие имеет официальный документ, подтверждающий свою уникальность. К слову, вырученные средства с продажи урамы и «Муравейника» направят в поддержку специальной военной операции.

Гастромастера соревнуются не только в том, чтобы блюдо было вкусным, но и в креативности при его подаче. Например, курица в бочке – идея, привезенная с мастер-класса шефа Ивлева. При таком способе приготовления птица приобретает вкус, как при запекании в тандыре. Рядом другие кулинары презентуют карту Башкортостана, но в этом случае она съедобная и собрана из чак-чака.