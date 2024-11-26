Из Уфы на СВО проводили мобилизованных, побывавших в отпуске

Мобилизованные военнослужащие из Башкортостана завершили отпуск и отправились в зону проведения специальной военной операции. Церемония отправки традиционно состоялась на площади перед «Уфа-Ареной». Бойцы приехали с большим количеством груза. Это не только личные вещи, но и помощь волонтеров, посылки для земляков-сослуживцев. Проводить воинов и передать им гостинцы пришли друзья и члены их семей.
Сегодня бойцы, отправившиеся служить по контракту в зону специальной военной операции, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год. Также в Башкортостане действует проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей. Интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».