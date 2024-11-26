Глава Башкирии рассказал об изменении внешнеэкономического вектора

26 ноября в Уфе начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках работы мероприятия Глава Башкирии рассказал об изменении внешнеэкономического фактора. По словам Радия Хабирова, республика открыта к диалогу и сотрудничеству с государствами.
Глава Башкирии пояснил, что все сейчас заинтересованы в глубокой промышленной кооперации.
В беседе с журналистами Глава Башкирии отметил большую значимость XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана для развития республики.
Глава республики также отметил направления, по которым сегодня активно сотрудничают Башкирия и Казахстан.
Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com