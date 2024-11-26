Глава Башкирии рассказал об изменении внешнеэкономического вектора

26 ноября в Уфе начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках работы мероприятия Глава Башкирии рассказал об изменении внешнеэкономического фактора. По словам Радия Хабирова, республика открыта к диалогу и сотрудничеству с государствами.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал об изменении внешнеэкономического вектора

Речь, в первую очередь, идет о таких странах, как Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Очень активно наши предприниматели работают с предпринимателями КНР. С большим удовольствием могу сказать, что сотрудничество с партнёрами из Турции также не остановилось. Это наши основные партнеры и товарооборот с этими странами превышает 50% всего товарооборота республики. Поэтому вектор такой: мы все дальше и дальше уходим от простого товарообмена, от простых товарно-денежных отношений.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава Башкирии пояснил, что все сейчас заинтересованы в глубокой промышленной кооперации.

У нас есть достаточно серьезные проекты, которые находят свою реализацию. Например, с белорусскими коллегами. Крупное машиностроительное предприятие будет строиться здесь. У нас имеются очень серьезные договоренности по промышленной кооперации с нашими казахскими коллегами. Прежде всего в области нефтехимической промышленности и добыче полезных ископаемых. Поэтому работа ведется должным образом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В беседе с журналистами Глава Башкирии отметил большую значимость XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана для развития республики.

Этот форум — один из элементов выстраивания внешнеэкономических отношений. Всё это делается, чтобы наладить мостики для ведения бизнеса. Потому что в основе всегда экономика. Мы должны создать хорошие условия, чтобы бизнес Казахстана инвестировал в республику, чтобы наши коллеги могли спокойно выезжать и работать в Казахстане. В этом самый главный смысл.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава республики также отметил направления, по которым сегодня активно сотрудничают Башкирия и Казахстан.

Мы создали у себя очень широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций. Это преференциальные территории, особая экономическая зона, целый ряд государственных мер, включая налоговые льготы, для того, чтобы здесь можно было безопасно и выгодно инвестировать. Очень много казахских предприятий нуждается в оборудовании, которое производят у нас. А нашим предприятиям нужно оборудование из Казахстана. Это разделение труда и промышленная кооперация достаточно эффективны для нас сейчас. Ещё одна точка роста — туризм. Для его развития мы первым делом наладили прямое авиасообщение — открыли рейсы в Алматы, Астану. Мы заинтересованы в том, чтобы открыть для башкирских туристов Казахстан — с его горнолыжными курортами, историческими объектами. В свою очередь Башкортостан готов предоставить услуги в сфере медицинского туризма. Кстати, в здравницах нашей республики много отдыхающих из Казахстана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: russia-and-kazakhstan-forum.com

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