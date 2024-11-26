Глава Башкирии рассказал об изменении внешнеэкономического вектора

Мы создали у себя очень широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций. Это преференциальные территории, особая экономическая зона, целый ряд государственных мер, включая налоговые льготы, для того, чтобы здесь можно было безопасно и выгодно инвестировать. Очень много казахских предприятий нуждается в оборудовании, которое производят у нас. А нашим предприятиям нужно оборудование из Казахстана. Это разделение труда и промышленная кооперация достаточно эффективны для нас сейчас. Ещё одна точка роста — туризм. Для его развития мы первым делом наладили прямое авиасообщение — открыли рейсы в Алматы, Астану. Мы заинтересованы в том, чтобы открыть для башкирских туристов Казахстан — с его горнолыжными курортами, историческими объектами. В свою очередь Башкортостан готов предоставить услуги в сфере медицинского туризма. Кстати, в здравницах нашей республики много отдыхающих из Казахстана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан