В Уфе начались XIV Епархиальные Табынские чтения

В этом году основная тема — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Это своего рода церковно-общественный форум, где все заинтересованные в духовно-нравственном возрождении стороны могут обсудить различные вопросы и пути развития.
В Табынских чтениях приняли участие представители различных конфессий. Речь шла и о работе с общественностью, о привлечении молодого поколения, об укреплении национального и межконфессионального согласия, а также о поддержке специальной военной операции.