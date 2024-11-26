12 жительниц Башкирии стали призёрами Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ»

12 представительниц Башкортостана отправятся в Москву, где пройдет церемония награждения призеров Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ». Республика в лидерах по количеству заявок. Конкурсантки — из Стерлитамака, Мелеуза, Белорецка, Кумертау, Салавата, Агидели.

Нефтекамск представит Людмила Минликаева. Она занимается комплексной уборкой территории многоквартирных домов уже 27 лет. Жителей домов она всех знает лично, нередко к Людмиле обращаются с просьбами. Церемония награждения состоится 4 декабря в рамках «Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024».