Глава Башкирии провёл встречу с губернатором Омской области

Сегодня, 26 ноября, начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В Уфу прибыл губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава Башкирии встретился с главой региона и обсудил развитие взаимодействия в экономической и социальной сферах.
В свою очередь, Виталий Хоценко высоко оценил потенциал республики в экономике и социальной сфере, отметил успешную работу межрегионального промышленного кластера, в который входят предприятия Башкирии и Омской области.
Виталий Хоценко пригласил делегацию республики посетить Омскую область, чтобы ознакомиться с возможностями региона и обозначить новые направления для реализации совместных проектов.
Фото: glavarb.ru