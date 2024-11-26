Глава Башкирии провёл встречу с губернатором Омской области

Мы видим динамичное развитие республики и её столицы — Уфы. Город является одним из деловых и культурных центров на карте России, с современными общественными пространствами, привлекательными для местных жителей и гостей. У нас, действительно, создан мощный нефтеперерабатывающий кластер. В этом секторе работает большое количество крупных предприятий. Хорошие темпы роста демонстрирует и сельское хозяйство. При этом для нас очень интересен опыт Башкортостана в научно-образовательной сфере, а также в развитии спортивной инфраструктуры».

Виталий Хоценко, губернатор Омской области