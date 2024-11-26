Глава Башкирии провёл встречу с губернатором Омской области

Сегодня, 26 ноября, начал свою работу XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В Уфу прибыл губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава Башкирии встретился с главой региона и обсудил развитие взаимодействия в экономической и социальной сферах.

Фото №1 - Глава Башкирии провёл встречу с губернатором Омской области

Для республики актуально расширять сотрудничество с Омской областью. К этому подталкивает и схожая структура экономики с развитой нефтехимической промышленностью. Это направление может стать хорошей точкой роста взаимоотношений. Мы также заинтересованы в увеличении торгового оборота, в частности, в сегменте сельхозпродукции. Кроме того, хороший эффект может дать сотрудничество научно-образовательных учреждений. Готовы обсудить перспективные совместные проекты и в этой части.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В свою очередь, Виталий Хоценко высоко оценил потенциал республики в экономике и социальной сфере, отметил успешную работу межрегионального промышленного кластера, в который входят предприятия Башкирии и Омской области.

Мы видим динамичное развитие республики и её столицы — Уфы. Город является одним из деловых и культурных центров на карте России, с современными общественными пространствами, привлекательными для местных жителей и гостей. У нас, действительно, создан мощный нефтеперерабатывающий кластер. В этом секторе работает большое количество крупных предприятий. Хорошие темпы роста демонстрирует и сельское хозяйство. При этом для нас очень интересен опыт Башкортостана в научно-образовательной сфере, а также в развитии спортивной инфраструктуры».

Виталий Хоценко, губернатор Омской области

Виталий Хоценко пригласил делегацию республики посетить Омскую область, чтобы ознакомиться с возможностями региона и обозначить новые направления для реализации совместных проектов.

Фото: glavarb.ru

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