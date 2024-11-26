«Сотни встреч и десятки договоренностей»: итоги первого дня форума «Россия — Казахстан»

И это с учётом, что основная деловая повестка пройдет завтра. Как ожидается, в юбилейном двадцатом мероприятии будет рекордное число участников. Как отметил на открытии Радий Хабиров, союзное государство сейчас находится на траектории формирования целого ряда предприятий с башкирским бизнесом и капиталом в Казахстане. Большое поле для взаимодействия и в культурном плане.

Не зря перед открытием форума Радий Хабиров первым делом осмотрел выставку народных промыслов. Схожесть культур — то, что объединяет две республики, позволяя более эффективно взаимодействовать и в других сферах. В знак дружбы одна из ремесленниц подарила Радию Хабирову символ Центральной Азии — кованного марала.

Гармония культур создает определенную схожесть экономик Башкортостана и Казахстана. Нынешнее событие, как отметил Радий Хабиров, один из важных элементов выстраивания внешнеэкономических отношений.

Крупным мероприятием деловой повестки стал форум молодых лидеров. Радий Хабиров пожелал участникам найти не только деловых партнеров, но и друзей, чтобы укреплять связи между регионами.

Сегодня мы находимся на этапе формирования новых совместных проектов, объединяющих башкирский и казахстанский бизнес. Уверен, что молодёжь станет движущей силой этого процесса, укрепляя дружеские и деловые связи между нашими народами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Доля в общем объеме — 11%, т. е. почти полмиллиарда долларов. Но потенциал гораздо выше. На горизонте 135 совместных проектов, 38 из которых уже реализованы. Расширить этот потенциал была призвана площадка В2В, на которой представители бизнеса вели переговоры друг с другом.

Во многом знаково, что юбилейный 20-й форум сотрудничества регионов России и Казахстана проводится в Уфе. Такое решение год назад принял Владимир Путин, что показывает высокий уровень доверия. Как отметил замминистра экономического развития страны, мероприятие уже побило рекорд по числу участников.

И что еще немаловажно, участие в форуме примут президенты двух стран. Владимир Путин сейчас находится с рабочим визитом в Казахстане. Вместе с Касым-Жомартом Токаевым они должны выступить на пленарной части мероприятия, подключившись по видеосвязи.

Башкирия и Казахстан совместно реализуют проект на 350 млн долларов. Четыре крупных промышленных проекта на 350 млн долларов совместно реализуют Башкортостан и Казахстан. Об этом сегодня представители министерства промышленности и строительства соседнего государства заявили на панельной сессии форума, посвященной кооперации предприятий. Речь идет о совместной деятельности компаний в Актюбинской области по добыче титан-циркониевых руд.

Также в выпуске мебели, организации швейного производства в Астане. На встрече говорили о возможностях получения субсидий тех, кто входит в зону Евразийского экономического союза.