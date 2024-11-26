Башкирия и Казахстан реализуют проект на 350 млн долларов

Четыре крупных промышленных проекта на 350 млн долларов совместно реализуют Башкортостан и Казахстан. Об этом сегодня представители министерства промышленности и строительства соседнего государства заявили на панельной сессии форума, посвященной кооперации предприятий. Речь идет о совместной деятельности компаний в Актюбинской области по добыче титан-циркониевых руд.
Также в выпуске мебели, организации швейного производства в Астане. На встрече говорили о возможностях получения субсидий тех, кто входит в зону Евразийского экономического союза.
Федеральные спикеры, эксперты, гости из Казахстана и других российских субъектов высоко оценивают республику не только как площадку для места проведения двадцатого форума межрегионального сотрудничества двух стран. Но и как перспективного экономического субъекта и партнера.