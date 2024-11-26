В Уфе ветераны «Салавата Юлаева» сразились с казахским «Кулагером».

В рамках международного форума состоялся товарищеский хоккейный матч. На льду встретились команды ветеранов Башкортостана «Салават Юлаев» и Республики Казахстан «Кулагер-СКО». В составе «юлаевцев» выступили прославленные игроки, мастера спорта. Коллектив гостей представлял Северо-Казахстанскую область, там «Кулагер» является главным хоккейным клубом.

На церемонии открытия участников матча приветствовал исполняющий обязанности министра спорта республики Руслан Хабибов. После чего хоккеисты сделали совместную фотографию, совершили символическое вбрасывание и начали игру. Кстати, первый гол в этой товарищеской встрече на счету чемпиона России по хоккею Андрея Сидякина.