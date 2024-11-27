В Башкирии в этом году ликвидировали почти 200 незаконных свалок

В текущем году в республике ликвидировано почти 200 несанкционированных свалок. Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. министра природопользования и экологии Нияз Фазылов. Осталось 128 свалок. Часть из них войдут в федеральный проект «Генеральная уборка», остальные уберут силами муниципалитетов.