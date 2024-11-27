В Башкирии собака ждёт у берега утонувшего хозяина

В Караидельском районе четвёртый день подряд ведутся поиски утонувшего мужчины. Его у берега продолжает ждать верный пёс. Печальную историю рассказали в Госкомитете по ЧС.
На реке Уфе мужчина ушёл под лёд на своём велосипеде. Его тело ищут с помощью судна на воздушной подушке. Водолазы обследуют дно на глубине 7 м. За работой спасателей непрерывно следит собака утонувшего – Белка. Она сидит недалеко от места, где последний раз видела хозяина.
Спасатели отметили, что родственники несколько раз пытались забрать собаку домой, но верный пёс всё ещё надеется увидеть своего хозяина вновь.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.