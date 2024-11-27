В Башкирии собака ждёт у берега утонувшего хозяина

В Караидельском районе четвёртый день подряд ведутся поиски утонувшего мужчины. Его у берега продолжает ждать верный пёс. Печальную историю рассказали в Госкомитете по ЧС.

На реке Уфе мужчина ушёл под лёд на своём велосипеде. Его тело ищут с помощью судна на воздушной подушке. Водолазы обследуют дно на глубине 7 м. За работой спасателей непрерывно следит собака утонувшего – Белка. Она сидит недалеко от места, где последний раз видела хозяина.