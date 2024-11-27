В Башкирии машина без водителя чуть не убила 2-летнего ребёнка

В Салаватском районе машина без водителя едва не убила 2-летнего ребёнка. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В сентябре 2023 года старший брат малыша, лишенный водительских прав, завёл автомобиль и установил коробку передач в нейтральное положение. Машина покатилась назад. У авто оказался 2-летний ребёнок, который попал под колёса. Ему был причинён тяжкий вред здоровью.