Адвокат из Уфы осужден за мошенничество

В Уфе адвокату был вынесен приговор за мошенничество и назначен штраф на сумму 120 тысяч рублей. Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ по РБ. По данным пресс-службы ведомства, с 2021 по 2023 годы две женщины обратились к адвокату за помощью в процедуре банкротства. По договоренности он должен был подать заявление в Арбитражный суд и организовать процесс банкротства.