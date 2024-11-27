Адвокат из Уфы осужден за мошенничество

В Уфе адвокату был вынесен приговор за мошенничество и назначен штраф на сумму 120 тысяч рублей. Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ по РБ. По данным пресс-службы ведомства, с 2021 по 2023 годы две женщины обратились к адвокату за помощью в процедуре банкротства. По договоренности он должен был подать заявление в Арбитражный суд и организовать процесс банкротства.
Однако адвокат требовал, чтобы женщины переводили деньги на его личный счет, надеясь на признание их финансовой несостоятельности. В результате он использовал полученные средства для личных нужд и не собирался выполнять свои обязательства по закону. Понимая, что их действия адвоката являются мошенничеством, женщины обратились в правоохранительные органы.
Во время следствия 28-летний адвокат признал свою вину и полностью возместил ущерб.