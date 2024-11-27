В Уфе таксист-нелегал стал виновником ДТП с пострадавшими

В Уфе, 26 ноября, таксист-иностранец устроил аварию. ДТП произошло возле дома №1 на улице Академика Ураксина. 26-летний водитель «Хендай Солярис» не уступил дорогу встречному автомобилю при повороте, что привело к столкновению.

В результате происшествия пострадали сам виновник аварии. Также его 23- и 36-летние пассажиры, которые позже обратились за медицинской помощью.

При проверке документов выяснилось, что водитель является иностранцем и работает таксистом без необходимого разрешения. Также были выявлены другие нарушения. В отношении мужчины были составлены административные протоколы. Автомобиль отправлен на спецстоянку.