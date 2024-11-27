В Башкирию прибыла официальная делегация Казахстана

Сегодня, 27 ноября, для участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфу прибыла официальная делегация Казахстана.
Башкирию посетил заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Казахстана Галымжан Койшыбаев. Также в состав делегации вошли: акимы Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, Костанайской области Кумар Аксакалов, Павлодарской области Асаин Байханов и Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов.
В аэропорту Уфы делегацию страны встретил лично Глава Башкирии.
Фото: glavarb.ru