Боец из Башкирии с позывным «Авдон» рассказал о службе на СВО

От кровельщика на птицефабрике – до героя специальной военной операции. Боец с позывным «Авдон» подписал контракт с Министерством обороны летом 2023 года. Решение принял быстро. Глядя на награды деда, который прошел Великую Отечественную войну, признается, что не мог оставаться в стороне. Теперь мужчина защищает Родину в составе мотострелкового полка «Башкортостан». За самоотверженное исполнение боевых задач получил медаль генерала Шаймуратова.

Я так понимаю, заслужил за что-то, за свои действия на огневых. Несмотря ни на что, не прекращаем огонь, по любому приказу сразу, уже в течение минуты-двух у нас выстрел готов. Нет такого, чтобы незаслуженная медаль была. Все стараются, все воюют, все друг за друга горой. Не за медали.

позывной «Авдон»

Дома, в селе Авдон, бойца всегда ждет семья. Маме он поначалу даже не сообщил о своем решении, чтобы та не волновалась. Но со временем женщина поняла, что сын отправился исполнять свой долг. Поддерживает героя и сестра Ирина. К каждому отпуску брата она готовится как к настоящему празднику.

У нас свой дом, мы и баню топим, и шашлыки жарим. Принимаем как героя нашего, естественно, со всеми почестями. Все, что необходимо, чтобы он ни в чем не нуждался, когда приехал. Но мне кажется, для них это все излишнее. Им просто оказаться рядом с близкими, дома, с мамой – этого уже вполне достаточно.

Ирина Шарифьянова, сестра бойца
Волна
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