Боец из Башкирии с позывным «Авдон» рассказал о службе на СВО

У нас свой дом, мы и баню топим, и шашлыки жарим. Принимаем как героя нашего, естественно, со всеми почестями. Все, что необходимо, чтобы он ни в чем не нуждался, когда приехал. Но мне кажется, для них это все излишнее. Им просто оказаться рядом с близкими, дома, с мамой – этого уже вполне достаточно.

Ирина Шарифьянова, сестра бойца