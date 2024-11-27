Боец из Башкирии с позывным «Авдон» рассказал о службе на СВО

От кровельщика на птицефабрике – до героя специальной военной операции. Боец с позывным «Авдон» подписал контракт с Министерством обороны летом 2023 года. Решение принял быстро. Глядя на награды деда, который прошел Великую Отечественную войну, признается, что не мог оставаться в стороне. Теперь мужчина защищает Родину в составе мотострелкового полка «Башкортостан». За самоотверженное исполнение боевых задач получил медаль генерала Шаймуратова.
Дома, в селе Авдон, бойца всегда ждет семья. Маме он поначалу даже не сообщил о своем решении, чтобы та не волновалась. Но со временем женщина поняла, что сын отправился исполнять свой долг. Поддерживает героя и сестра Ирина. К каждому отпуску брата она готовится как к настоящему празднику.