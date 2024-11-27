В Уфе открылась персональная выставка Раушании Бадретдиновой

В галерее «Мирас» открылась персональная выставка заслуженной художницы республики Раушании Бадретдиновой. Она получила название «Отражение дуальности». Символы, аллюзии и аллегории составляют основу полотен Раушании Бадретдиновой. При этом образы, которые проступают полупрозрачными очертаниями, несут смысл философии, внутренний борьбы, а порой гармонии и стремления к свету.

Работы художницы известны и зарубежным ценителям искусства. Выставка продлится до 28 декабря, а уже завтра мастер кисти проведет творческую встречу со своими поклонниками.

Мне хотелось показать, как мы себя чувствуем, когда соединяемся с самим собой, со своим внутренним миром. В эту экспозицию вошли мои основные работы, созданные в течение почти 30 лет.

Раушания Бадретдинова, заслуженный художник Республики Башкортостан

Раушания Бадретдинова активно участвует в благотворительных акциях. Последние пять лет башкирская художница поддерживает проект открытой академии «Территория женского счастья». В разных городах и районах в рамках академии проводит мастер-классы по изобразительному искусству, дает уроки арт-терапии и представляет свои картины на выставках. Поздравить художницу пришла и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

Хочу пожелать, чтобы ваше творчество всегда было максимально доступным для каждого человека, чтобы как можно большее количество людей могли прикоснуться к тому, что вы делаете. Ваше творчество действительно лечит души людей, и у нас огромное количество таких примеров, потому что Раушания – хороший друг нашего фонда. Преображение людей после общения с ней налицо.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»
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