В Уфе открылась персональная выставка Раушании Бадретдиновой

Хочу пожелать, чтобы ваше творчество всегда было максимально доступным для каждого человека, чтобы как можно большее количество людей могли прикоснуться к тому, что вы делаете. Ваше творчество действительно лечит души людей, и у нас огромное количество таких примеров, потому что Раушания – хороший друг нашего фонда. Преображение людей после общения с ней налицо.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»