В Уфе открылась персональная выставка Раушании Бадретдиновой

В галерее «Мирас» открылась персональная выставка заслуженной художницы республики Раушании Бадретдиновой. Она получила название «Отражение дуальности». Символы, аллюзии и аллегории составляют основу полотен Раушании Бадретдиновой. При этом образы, которые проступают полупрозрачными очертаниями, несут смысл философии, внутренний борьбы, а порой гармонии и стремления к свету.
Работы художницы известны и зарубежным ценителям искусства. Выставка продлится до 28 декабря, а уже завтра мастер кисти проведет творческую встречу со своими поклонниками.
Раушания Бадретдинова активно участвует в благотворительных акциях. Последние пять лет башкирская художница поддерживает проект открытой академии «Территория женского счастья». В разных городах и районах в рамках академии проводит мастер-классы по изобразительному искусству, дает уроки арт-терапии и представляет свои картины на выставках. Поздравить художницу пришла и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.