В Башкирии нашли утонувшего хозяина «Белки»

В Башкирии нашли тело мужчины, который утонул после того, как провалился под лед. Инцидент произошел в Караидельском районе. Водолазы обнаружили его на глубине 9 метров на четвертый день поисков. Как сообщил Кирилл Первов, и.о. председателя госкомитета РБ по ЧС, 59-летний мужчина ушел под воду всего в нескольких метрах от берега.

Очевидцы пытались его спасти, но один из них также провалился под лед. Его вовремя вытащили и экстренно госпитализировали. Спасателям удалось достать велосипед мужчины только на следующий день.

На протяжении всех этих дней верная собака по кличке Белка ожидала своего хозяина на месте трагедии. Несмотря на усилия родственников забрать ее домой, собака не теряла веру в то, что встретит своего хозяина снова.