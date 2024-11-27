В Уфе зафиксировали превышение пыли в воздухе

Специалисты Башгидрометцентра провели тщательную проверку качества атмосферного воздуха в Уфе. В городе зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
25 ноября концентрация пыли в 13:00 и 19:00 на проспекте Октября, 141 наблюдалась на уровне 3,0 ПДК и 5,2 ПДК; на улице Гафури, 101 – на уровне 3,3 ПДК и 2,5 ПДК; на улице Злобина, 11 – на уровне 1,1 ПДК и 2,3 ПДК соответственно.
25 ноября концентрация изопропилбензола наблюдалась в 13:00: и 19:00 на улице Гафури, 101 на уровне 1,3 и 1,6 ПДК соответственно; в 19:00 на проспекте Октября, 141 – 1,1 ПДК.
26 ноября в 07:00 на проспекте Октября, 141 концентрация пыли наблюдалась на уровне 1,4 ПДК, а концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.