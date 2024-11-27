В Уфе зафиксировали превышение пыли в воздухе

25 ноября концентрация пыли в 13:00 и 19:00 на проспекте Октября, 141 наблюдалась на уровне 3,0 ПДК и 5,2 ПДК; на улице Гафури, 101 – на уровне 3,3 ПДК и 2,5 ПДК; на улице Злобина, 11 – на уровне 1,1 ПДК и 2,3 ПДК соответственно.